Manifestation des étudiants : L'intersyndicale des travailleurs du COUD exprime ses craintes et appelle à la protection des agents

L’intersyndicale des travailleurs du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a exprimé, dans un communiqué publié ce jeudi 6 février 2025, son inquiétude face à la situation de plus en plus tendue dans les établissements universitaires. Selon l'intersyndicale, certains étudiants, lors de leurs "manifestations, même celles n'ayant aucun lien direct avec la gestion du COUD, ont pris l'habitude de contraindre les agents à quitter leurs postes de travail, parfois en recourant à la violence, qu’elle soit physique ou morale."



Ces travailleurs tiennent à souligner que les actions des agents du COUD, quel que soit leur rôle, ont un objectif commun : fournir des services de qualité aux étudiants. Des services qui, "de par leur nature, nécessitent une gestion continue et fluide, 24 heures sur 24. Ainsi, chaque interruption, même brève, a un impact direct sur la qualité des prestations offertes aux étudiants."



En conséquence, l'intersyndicale rappelle que ces "interruptions nuisent non seulement au bon fonctionnement du COUD", mais portent aussi "un lourd préjudice à l’ensemble des étudiants qui en dépendent pour la continuité de leurs études et services". Elle insiste sur le fait qu’empêcher le fonctionnement normal du COUD revient, de manière indirecte, à causer du tort à leurs camarades.



Face à cette situation préoccupante, l'intersyndicale appelle les autorités compétentes, notamment le directeur du COUD et les forces de sécurité publique, "à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents". Elle invite également ces derniers à résister à toute forme de pression pouvant les empêcher de remplir leur mission de service public, au bénéfice exclusif des étudiants.