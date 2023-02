Manifestations de Mbacké: le Procureur de Diourbel annonce une information judiciaire pour 69 militants de Pastef arrêtés

Les 69 militants présumés du parti Pastef arrêtés vendredi dernier à Mbacké lors et après les affrontements qui les ont opposés aux forces de l’ordre ont été déférés devant le Procureur de Diourbel qui visent les infractions de « Participation à un rassemblement et à des actions diverses; dégradations de biens; dommage à la propriété mobilière et immobilière d’autrui; instigation pour participer à un rassemblement et à des actions diverses ayant causé des dommages aux biens ou à des personnes; manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, ou simplement à enfreindre les lois ».



Parmi les personnes arrêtées figure le marabout Serigne Assane Mbacké.