Mansour Faye face à la presse: Va-t-il annoncer sa démission ou le durcissement des mesures?

Que va bien dire le ministre des Transports terrestres? Une question sur toutes les lèvres après les deux accidents macabres survenus à Gniby (Kaffrine) et à Nguenn Sarr (Louga) qui ont fait plus de 64 morts en moins de 10 jours. Si beaucoup de Sénégalais réclament sa démission, d’autres réclament le durcissement des mesures face à des chauffeurs récalcitrants qui n’ont cure des décisions prises par l’Etat ou de l’application effective du Code de la route.Dans un communiqué reçu à la rédaction de PressAfrik, il est annoncé que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement va faire face à la presse, ce mardi 17 Janvier 2023, à partir de 16 heures, au siege de l'Ageroute, sis à Fann Résidence (Dakar).Mansour Faye va certainement aborder les questions comme les accidents de la circulation qui, en l’espace d’une semaine, ont fait une soixantaine de morts, la grève illimitée des transporteurs qui débutera à partir de ce mardi à 00h ainsi que la hausse des tarifs, recalée par ses services mais appliquée par des chauffeurs de bus Tata.