Marée noire sur l'île Maurice : les habitants mobilisés pour contenir les dégâts environnementaux

Tandis que l'Ile Maurice est menacée par une marée noire, des habitants se sont mobilisés dimanche pour protéger les côtes de la pollution pétrolière provoquée par des fuites de carburant transporté par un navire.



Le MV Wakashio, qui aurait transporté 4 000 tonnes de carburant, s'est échoué sur un récif de corail au large de l'île de l'océan Indien le 25 juillet.



Les habitants s'appliquent à tresser des barrages flottants en chanvre et en tissu afin de contenir et d'absorber la nappe de carburant qui s'échappe du navire.



L'île Maurice abrite des récifs coralliens de renommée mondiale et le tourisme est un élément crucial de son économie.



Les images publiées en ligne par les médias locaux montrent des volontaires collectant de la paille dans les champs et remplissant des sacs pour faire barrière.



D'autres ont tenté de ramasser dans des seaux les produits échappés du navire pour contribuer à l'effort d'assainissement des plages de l'île.



Leurs actions vont à l'encontre d'un ordre du gouvernement demandant aux gens de laisser les autorités locales se charger du nettoyage.





"Les gens ont compris qu'ils devaient prendre les choses en main. Nous sommes ici pour protéger notre faune et notre flore", a déclaré l'activiste environnemental Ashok Subron à l'Agence France Presse (AFP).



Mitsui OSK Lines, l'exploitant du navire, a déclaré qu'il avait essayé de placer ses propres barrages de confinement autour du navire mais n'avait pas réussi en raison de la mer agitée.



Les hélicoptères tentent de déplacer une partie du carburant et du diesel hors du navire.