Maroc: nouvelle mobilisation de la Gen Z 212 à la veille d'un discours royal très attendu

Alors que Mohammed VI doit s’exprimer devant les deux chambres du Parlement à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’automne ce vendredi 10 octobre, de nouvelles manifestations ont eu lieu jeudi soir dans plusieurs villes du pays à l'appel du collectif Gen Z 212.



À la veille d'une prise de parole très attendue du roi Mohammed VI dans l'après midi de ce vendredi 10 octobre, la Gen Z 212 avait appelé à de nouveaux rassemblements « à large échelle » dans 15 villes du Maroc, dans la soirée du jeudi 9 octobre.



Alors que quelques dizaines de manifestants se sont retrouvés à Tanger et qu'une centaine étaient présents à Rabat, ils étaient environ 300 sur la place Maréchal de Casablanca, rapporte notre correspondant sur place Matthias Raynal. Parmi eux, ce jeune juriste qui explique que si la jeunesse marocaine « a insisté pour descendre dans la rue aujourd'hui, c'est d'abord pour contrarier le narratif qui affirme que le mouvement [Gen Z 212] est mort. Et bien, non : on est toujours là et on continuera de manifester jusqu'à ce que nos revendications soient entendues ! », affirme-t-il.



Alors que la foule scande « Le peuple veut l’intervention du roi », celui-ci s'interroge : « Nos attentes sont grandes. Quelle sera la position royale et quelles directives seront données au législateur marocain [pour répondre aux manifestants] ? » lors de la première prise de parole publique de Mohammed VI depuis le début du mouvement de contestation.



« Nous aimons notre pays et on veut que notre voix soit entendue ! »

« On veut au moins savoir que quelqu’un nous écoute, on veut qu’il y ait un changement, une solution, et que les corrompus rendent des comptes, lance pour sa part une autre manifestante avant d'ajouter : Nous aimons notre pays et on veut que notre voix soit entendue ! »



Alors que le roi du Maroc doit s’exprimer devant les deux chambres du Parlement à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’automne ce vendredi, la Gen Z 212 a également publié jeudi une feuille de route dans laquelle elle fait une liste précise des mesures qu'elle voudrait voir prises. Parmi elles : le limogeage du gouvernement, la lutte contre la corruption mais aussi une modernisation radicale des manuels scolaires ainsi qu'un plan national d'urgence pour rendre le système de santé plus efficace et plus accessible.



Tout en déclarant que « le gouvernement avait reçu le message et qu'il travaillait pour mobiliser rapidement les ressources et identifier les déficits à combler », le porte-parole de l'exécutif marocain, Mustapha Baita, a lui réitéré l'appel au dialogue lancé aux manifestants par les autorités. Un appel a priori insuffisant puisque le collectif Gen Z 212 en appelle désormais au roi, tout comme le font également depuis mercredi une soixantaine de personnalités marocaines et plus de 6500 personnes signataires d'une lettre ouverte adressée à Mohammed VI. Dans ce courrier, elles estiment que la seule nomination d'un nouveau gouvernement ne suffit pas et demandent au souverain un changement radical du mode de gouvernance dans le royaume.