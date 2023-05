Marseille : une femme tuée par balles

Une quadragénaire a trouvé la mort non loin d'un point de vente de drogue, dans la nuit de mercredi à jeudi.



Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balles dans la nuit de mercredi à jeudi à Marseille dans une cité proche d'un point de vente de drogues très disputé, a-t-on appris auprès des secours et de source policière.



Cette femme a été touchée par des tirs à la Traverse du Vieux-Moulin, à la cité Saint-Joseph (14e arrondissement) dans les quartiers pauvres du nord de la ville, ont indiqué ces sources confirmant une information initiale du quotidien La Provence. La victime est morte peu de temps après avoir été transportée à l'hôpital. Aucun lien n'a pu être établi à ce stade avec un trafic de stupéfiants, la victime n'était pas connue des services de police, selon une source policière. La police judiciaire a été saisie pour mener l'enquête.



«Logique de vendetta»



Les homicides liés au trafic de drogue se sont multipliés ces derniers mois dans la deuxième ville de France, notamment dans le 14e arrondissement, autour du point de deal du Vieux-Moulin et des cités de la Paternelle et des Micocouliers. Début avril, après trois fusillades qui avaient fait trois morts, dont un adolescent de 16 ans, la procureure de Marseille, Dominique Laurens, avait évoqué une «logique de vendetta» entre bandes rivales régnant sur les trafics de stupéfiants.



L'année 2022 avait déjà été particulièrement meurtrière dans les Bouches-du-Rhône, avec 32 victimes d'homicides en bande organisée, dont 28 à Marseille, selon les chiffres du parquet. Plus de 30 de ces morts par balles de 2022 étaient directement «liés au trafic de stupéfiants», avait précisé la préfecture de police.