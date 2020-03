Match Sénégal-Guinée Bissau à Thiès: Augustin Senghor promet la mise en place des dispositions particulières en raison du coronavirus

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a annoncé que des dispositions particulières sont prévues pour prévenir toute propagation du Coronavirus lors du match Sénégal-Guinée Bissau, le 28 mars, comptant pour l’élimination de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



« Nous commençons à anticiper et nous avons instruit le président de la commission médicale de la fédération de travailler sur cela et dans le schéma de préparation du match, des dispositions particulières seront prises à l’entrée du stade avec des produits suffisants et pourquoi pas des outils nécessaires pour éviter que ça soit un lieu de propagation du virus », a dit M. Senghor.



En compagnie du gouverneur de Thiès, il venait de visiter le stade Lat-Dior de Thiès, qui doit accueillir le 28 mars la rencontre Sénégal Guinée-Bissau. La mission de la fédération est de suivre de manière très précise les instructions des autorités médicales et sportives, a-t-il relevé, dans des propos rapportés par l’Aps.



Il a souligné l’importance de ne pas aller « en ordre dispersé », et de se mettre « derrière (les) autorités » que sont les ministères en charge de la Santé et des sports. Me Senghor a insisté pour que « tout soit au point » dès le 23 mars, date à laquelle les équipes vont commencer à s’entraîner dans le stade.



Le Sénégal va recevoir le 28 mars prochain à Thiès (ouest), la Guinée Bissau, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.