PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Matchs Amicaux : Après le Brésil, le Sénégal en discussion avec les États-Unis et une équipe africaine à Dakar



Le calendrier des Lions continue de se préciser avant le Mondial 2026 et la CAN. Alors que le match amical face au Brésil est désormais confirmé pour la trêve de novembre, la Fédération sénégalaise de football (FSF) est en discussions avancées pour une autre belle affiche contre les États-Unis, l’un des pays hôtes du prochain Mondial.

« Nous sommes en discussion pour un match amical contre les États-Unis. Cela rentre dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde », a confié le président de la FSF, Abdoulaye Fall. « Le match contre le Brésil est déjà calé, et nous aimerions aussi affronter une équipe africaine ici à Diamniadio avant la CAN », a-t-il ajouté au micro de wiwsport.
