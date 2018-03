Matchs amicaux du mois de mars : Aliou Cissé publie sa liste ce mercredi

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le Sélectionneur National, Aliou CISSE, rencontrera la presse le mercredi 07 mars 2018 à partir de 10 heures à la Salle de Conférence du siège de la FSF, pour la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matches amicaux internationaux Sénégal vs Ouzbékistan du 23.03.2018 à Casablanca au Maroc et Sénégal vs Bosnie-Et-Herzégovine du 27.03.2018 au Havre en France, dans le cadre de la préparation du tournoi final de la Coupe du Monde de la FIFA "Russie 2018" »

