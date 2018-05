Matchs amicaux internationaux : les résultats de ce mardi et le programme du jour

Ce mercredi tard dans la nuit, l’équipe d’Ecosse a été battue par le Pérou (2-0). Le Japon, adversaire du Sénégal au mondial a été battu par le Ghana (0-0). Ce mardi, Argentine et Lionel Messi ont largement dominé l’Haïti sur la marque de (4-0), avec un triplé et une passe décisive du Barcelonais.



Résultats et programme du jour



Mercredi 30 mai 2018

01h 00 : Pérou (2-0) Ecosse

10h 25 : Japon (0-2) Ghana

18h 45 : Autriche (-) Russie

Mardi 29 mai 2018

01h 00 : Mexique (0-0) Pays de Galles

23h 00 : Argentine (4-0) Haïti

Lundi 28 mai 2018

18h 45 : Italie (2-1) Arabie Saoudite

18h 45 : Portugal (2-2) Tunisie

19h 00 : France (2-0) Irlande

19h 00 : Nigéria (1-1) RD Congo

Jeudi 31 mai 2018

14h 00 : Roumanie (-) Chili

18h 00 : Luxembourg (-) Sénégal

20h 00 : Maroc (-) Ukraine

Vendredi 1 mai 2018

11h 00 : Australie (-) R. Tchèque

11h 00 : Corée du Sud (-) Bosnie

16h 00 : Egypte (-) Colombie

19h 00 : France (-) Italie

20h 00 : Tunisie (-) Turquie

Samedi 2 mai 2018

16h 00 : Autriche (-) Allemagne

16h 15 : Angleterre (-) Nigéria

17h 45 : Suède (-) Danemark

18h 45 : Belgique (-) Portugal

20h 00 : Islande (-) Norvège

Dimanche 3 mai 2018

00h 01 : Mexique (-) Ecosse

14h 00 : Brésil (-) Croatie

18h 00 : Arabie Saoudite (-) Pérou

18h 00 : Costa Rica (-) Irlande du Nord

19h 00 : Espagne (-) Suisse