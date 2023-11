Mayence licencie El Ghazi pour son soutien à Palestine, le joueur réplique : « je n’ai aucun regret de défendre les opprimés »

Mayence a tranché: le club de Bundesliga, dernier du classement, a annoncé ce vendredi la résiliation de contrat d'Anwar El Ghazi. Le joueur s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux en partageant une publication de soutien à la Palestine face à la réponse militaire d'Israël. Mayence avait annoncé la suspension du Néerlandais le 17 octobre.



Réintégré quelques semaines plus tard, Anwar El Ghazi avait, dans la foulée... fait une nouvelle publication le 1er novembre, en soutien au peuple palestinien: "Je n’ai aucun regret ou remord concernant ma position. Je ne me distance pas de ce que j’ai dit et je soutiens, aujourd’hui et jusqu’à mon dernier souffle, l’humanité et les opprimés."



Anwar El Ghazi est donc "licencié avec effet immédiat", avance Mayence. Il a réagi une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, quelques heures après l'annonce du club: "La perte de mon salaire n'est rien comparé à l'enfer qui se déploie sur les innocents et les personnes vulnérables de Gaza."



L'ailier de 28 ans, ancien joueur de Lille, était arrivé libre cet été, après son passage au PSV Eindhoven. Il n'aura participé qu'à trois rencontres avec Mayence, avant sa suspension d'octobre puis son licenciement