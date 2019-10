Mbao : les proches d’Abdou Karim Sall et d’Abdoulaye Pouye à couteaux tirés

Attaques répétitives des partisans de l’actuel Ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall contre le maire de Mbao Abdoulaye Pouye. Ce dernier et ses proches sifflent la fin de la récréation. « Il faut que ça s’arrête. Ils sont en train d’utiliser les populations, ils sont en train d’utiliser les ASC. Je suis bien placé pour en parler. Ils ne sont pas plus intellectuels que nous », tonne leur porte-parole au micro de Walf radio.



Ils demandent au ministre de l’Environnement de justifier l’origine de ses biens et un audit de sa gestion au niveau de l’Artp. Le maire de Mbao, les délégués de quartier et les notables de la collectivité Lébou sont montés au créneau, pour demander au chef de l’Etat de recadrer Abdou Karim Sall, pour éviter une vindicte populaire contre ce dernier.