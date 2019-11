Mbaye Diagne sanctionné et mis à l’amende par le FC Bruges après le «penalty-gate» en Ligue des champions

L’attaquant des Blauw en zwart a manqué un penalty crucial face au PSG alors qu’il ne devait pas le tirer.



Mercredi soir, Mbaye Diagne commettait une énorme faute en s’opposant au choix du tireur de penalty dicté par son entraîneur. L’attaquant a pris ses responsabilités pour le FC Bruges face au PSG en Ligue des champions mais son penalty a malheureusement été arrêté par le gardien adverse.



Une bourde qui coûte l’égalisation au Club et qui va lui coûter cher. En effet, le joueur n’a pas été repris dans le groupe pour affronter l’Antwerp dimanche et devrait être écarté quelques semaines. Philippe Clement a précisé que son retour dans l’effectif dépendra de son comportement.



En plus de cette sanction, Diagne sera mis à l’amende par son club.



