Mboro : un camion percute une ligne Haute tension de la Senelec et expose dangereusement les populations

La Plateforme Mboro SOS invite les autorités municipales et les services techniques de la Senelec à procéder rapidement à la réparation du poteau Haute Tension situé à hauteur de la Clinique Sérigne Ababacar Sy endommagé à la suite d'une mauvaise manœuvre d'un automobiliste vers 18 heures.



En cette période d'hivernage souvent marquée par des vents violents, la Plateforme interpelle ces autorités du danger que ce poteau présente et des dégâts qu'il peut causer aux piétons et propriétaires d'échoppes situées à côté.



En attendant que les autorités précitées ne prennent des dispositions (que nous espérons dans les les plus brefs délais), les populations sont priées de ne pas s'approcher de ce poteau endommagé. Compte tenu du danger que cela comporte.



Plateforme Mboro SOS