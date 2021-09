Mbour: le directeur général de l'ARTP Abdoul Sy annonce pour bientôt la 5G au Sénégal

L’ARTP célèbre cette année 20 ans de régulation sur le thème : « ARTP, Bilan de deux décennies de régulation au service du Numérique ». L’édition qui se tient à Mbour, s’étale sur une durée de 3 jours. L’objectif principal est d’amener les professionnels des médias à s’imprégner davantage des missions et projets de l’ARTP en s’appropriant les thèmes fondamentaux développés dans les télécommunications/TIC et postes et ainsi mieux diffuser et relayer les informations auprès du public.



Ce 5éme forum constitue une opportunité de réunir les professionnels de la communication de favoriser le partage d’expériences, échanger sur des sujets innovants et de trouver des solutions répondant aux enjeux actuels et futurs des services numériques à forte valeur ajoutée. « En 20 ans d’existence, l’ARTP a eu un bilan remarquable qui a permis de mettre notre pays au rang des nations qui ont réussi le virage numérique à travers des technologies comme la 3G, la 4G et pour bientôt et la 5G », a déclaré le DG Abdou Ly.



L’ARTP a annoncé la fin du développement de l’application mobile QoE dénommée « ARTP SAMA RESEAU ». Une application qui permet d’associer les utilisateurs à la gestion de la QoS et de leur permettre d’évaluer la qualité d’expérience (QoE) de réseau de leur opérateur. Mais aussi de la disponibilité de SUNUCARTO, un outil de cartographie qui permet à tout utilisateur, d'identifier l'emplacement d’antennes radioélectriques et d'obtenir des informations.



"Dans le secteur de la télécommunication chacun a son rôle à jouer"

Sur l’exposition aux champs électromagnétiques produits par les antennes-relais de téléphonie mobile, Abdoul Ly annonce « solennellement, en ce jour du mardi 06 Septembre 2021 l’encadrement et la surveillance par l’Artp des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques ».



Lors de son allocution, le Président du Rejotic, Ousmane Gueye est revenu sur l’importance de la révolution du digital dans la vie quotidienne des Africains. « L’Artp est en train d’abattre un travail extraordinaire, extrêmement important, mais qui n’est pas très connu du commun des Sénégalais. Nous sommes dans un monde ou l’internet et les Réseaux Sociaux ont une grande influence sur les personnes partant de la déformation positive ou négative. L’utilisation des réseaux au-delà du territoire national permet de ressourcer, mais aussi de lier nos compatriotes au-delà de nos territoires pour savoir ce qui se fait au pays », a-t-il affirmé au micro de Pressafrik.



Sur la même longueur d’onde qu’Ousmane Gueye, Ibrahima Lissa Faye Président d’Appel, a aussi souligné l’importance de la présence des technologies de l’information dans le métier des journalistes. « Ce forum est une rencontre qui permet au journaliste de mettre à jour leur connaissance des technologies. L’Artp travaille pour que l’intérêt des populations ne soit pas lésé et travail pour une meilleure culture numérique au Sénégal. Dans le secteur de la télécommunication chacun a son rôle à jouer. Ce forum permet aux journalistes d’apprendre à la source les différents réseaux, mais également comprendre les relations entre l’Artp et les différents opérateurs », a déclaré le président d’Appel M. Faye.



L'Artp promet de travailler et de faire en sorte que d’ici quelques années le problème de service (réseaux ) derrière nous. Amadou Ly le représentant du Collège de l’Artp affirme qu’en 20 ans d’existence, « l’Artp a eu des réalisations qui lui ont permis d’être reconnu au rang international. Le secteur des télécommunications au Sénégal est l'un des plus performants d'Afrique. La Sonatel est très souvent considérée comme l'opérateur de référence ».