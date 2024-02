Me Ciré Clédor Ly à Macky Sall: « Il est l’heure de sonner la fin de la récréation »

Dans un contexte de crise politique au Sénégal, l'avocat Me Ciré Clédor Ly, membre du Collectif de défense des intérêts d'Ousmane Sonko, a exprimé son point de vue sur la situation actuelle. Attendu pour des réponses du Président Macky Sall, Me Ly a évoqué l'importance d'une résolution pacifique pour la paix et la stabilité.



La robe noire a souligné que "le prix fort et équitable à payer pour la paix, la stabilité, l'apaisement des cœurs et des esprits est à portée de main." Toutefois, il a estimé que la volonté politique semble faire défaut. Ainsi, il a mis en garde le président de la République "contre le risque pour le de devenir le grand perdant s'il manque de discernement dans ses actions."



L'avocat appelle "à la fin de la récréation et propose de fixer une date délimitée par le Conseil Constitutionnel pour soulager l'opinion nationale et internationale". Il a insisté sur l'urgence d'une résolution de la crise pour restaurer la stabilité politique.



Me Ly a critiqué l'intervention du Ministre de la justice, soulignant une distinction inopportune entre les personnes arrêtées lors de manifestations politiques et les autres. Il a affirmé que de nombreuses personnes restent en détention pour des raisons supposées d'affiliation au Pastef. L'avocat a réclamé à un langage clair de non-lieu et de libération rapide pour Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et d'autres détenus.



Il a déclaré qu'il considère l'arrestation du Coordonnateur national de la jeunesse patriotique du parti ex- Pastef, Me Ngagne Demba Touré, comme "une escalade de la violence en contradiction."