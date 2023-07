Me Ciré Clédor Ly après avoir vu Sonko : « J'ai trouvé mon client en train de lire le Coran »

Ce lundi tous les regards sont dirigés vers le Tribunal de Grande instance de Dakar où se trouve le leader de Pastef, Ousmane Sonko, depuis son arrestation vendredi pour « vol et appel à l’insurrection ». En effet, le principal opposant au Président Macky Sall doit faire face au Doyen des juges. L'audience devrait démarrer à 11 heures, mais n'a toujours pas débuté. Pour le moment, rien n’a filtré.



Ses avocats, présents au temple de Timis depuis ce matin, étaient interdits d’accès. Seul Me Ciré Clédor Ly est parvenu à voir leur client après avoir eu l'accord du juge. « J'ai trouvé mon client serein. Il était en train de lire le Coran tranquillement. Je n'ai jamais vu une personne qui avait autant de foie », a déclaré l'avocat au sortir de sa rencontre avec Sonko.



La robe noire a dénoncé le fait que ses autres collègues du pool d'avocats n'aient pas été autorisés à voir Ousmane Sonko. Me Clédor Ly qui parle « d'une situation de non droit », a exigé du parquet que son client puisse « disposer de tous ses avocats pour l'assister pendant l'audition ».



Venus apporter leur soutien à leur camarade de coalition, Déthié Fall et Moustapha Guirassy ont été bloqués devant le portail du tribunal. Selon notre reporter sur place, ils ont finalement réussi à entrer à l'intérieur du Palais de justice.