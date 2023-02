Me El Haj Diouf suspendu par l’Ordre des avocats

Me El Hadji Diouf est suspendu par l’ordre des avocats du Sénégal, selon Walfadjiri.. Réuni mardi dernier, le conseil de l’Ordre a décidé, de suspendre le très tonitruant avocat pour faute lourde et atteinte à l’honorabilité du bâtonnier.



Me El Haj Diouf, qui défend la masseuse Adji Sarr dans l’affaire Sweet Beauté, aurait payé au prix fort ses nombreuses sorties médiatiques.



La décision a été actée depuis mardi et le durer de la suspension de la robe noire reste encore inconnue.