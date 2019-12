Me Khoureysi Ba dépité par les conditions de détentions des 38 manifestants arrêtés

Me Khoureyssi a été appelé sur requête des manifestants arrêtés ce vendredi par la police au Centre-ville de Dakar, pour leur représenter au cours de leurs auditions au commissariat central.



L’avocat a déploré les conditions de détentions de ces citoyens sénégalais qui manifestaient contre la hausse de l’électricité

« 38 honorables citoyens empilés debout devant le violon, sans même la possibilité de s’asseoir à même le sol... Ils demandaient seulement plus et mieux d’électricité, les voici électrocutés par le système répressif. Les interrogatoires se déroulent au pas de course... », a-t-il déclaré après avoir rencontré les manifestants.