Me Madické Niang décortique le Message à la Nation de Macky Sall : «j’ai eu l’impression que… »

Le Président Macky Sall est passé à côté de la plaque lors de son discours à la Nation de ce 3 avril. C’est l’avis de Me Madické Niang qui soutient que le chef de l’Etat l’a replongé aux premiers mois de son accession au pouvoir, en 2012.



«J’ai été même tenté de dire, est-ce que nous ne sommes pas en 2012 où le Président vient d’être élu et qu’il s’adresse à la Nation en faisant des promesses, en déclinant tout un chantier ? Parce que c’est tout un chantier qui a été décliné », a indiqué le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie.



A l’en croire ce discours es t la preuve qu’il avait échoué sur sa politique : «sur le terrain social, le fait qu’il reconnaisse qu’il y ait eu autant de revendications, surtout autant de revendications maintenant, c’est aussi confesser qu’il n’a pas pu résoudre les problèmes sociaux. La demande sociale est toujours aussi forte dans le pays».



L’avocat affirme regretter que Mack Sall n’ait pris la résolution de s’attaquer aux priorités qu’à la fin de son mandat.