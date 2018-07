Me Madické Niang : "l’article L-31 du code électoral ne peut écarter Karim Wade "

Le président du groupe ‘’Liberté et démocratie’’ a déclaré mardi que le rejet de l’inscription de Karim Wade n’est pas fondé, suite à la déclaration du Directeur de la Formation et de la Communication de la DGE, Bernard Kassimir Cissé affirmant que Wade-fils ne figurait pas sur les listes électorales. Pour Madické Niang, l’article L-31 du code électoral ne peut l’écarter de la course pour la Présidentielle de 2019/ Il précise que Wade-fils est le seul plan B du Parti démocratique Sénégalais (Pds).



« L’inscription de Karim Wade est une inscription valable. Aujourd’hui personne ne peut la remettre en cause. A partir du moment où la commission qui était chargée de l’inscription a eu à lui délivrer un récépissé. Donc son récépissé lui permet de réclamer sa carte d’électeur », a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères. On ne peut pas, dit-il, aujourd’hui revenir pour dire que son inscription est rejetée.



Concernant l’article L-31 du code électoral, M. Niang a tenu à rappeler que parmi les infractions visées on ne verrait nullement l’enrichissement illicite. Cette disposition n’est pas applicable.