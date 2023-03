Me Olivier Sur avocat de Mame Mbaye Niang: "Les juges ont rendu une décision judiciaire mesurée"

L'avocat de Mame Mbaye Niang, Me Pierre-Olivier Sur a analysé la décision rendue ce jeudi par le juge de la Chambre correctionnelle de Dakar dans l'affaire Prodac. Le juge Yakham Keïta a condamné Ousmane Sonko à 2 ans avec sursis et à payer 200 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts. Selon Me Sur, "le juge a été mesuré".



"Le juge a été mesuré à tel point qu'il ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique. Ils ont rendu une décision judiciaire", a déclaré Me Olivier Sur.



Quel est le rôle du juge? s'est-il posé. Avant de répondre : " C'est d'apaiser les choses".

Selon la robe noire : "Et si la décision avait été trop lourde et bien c'était la ville qui s'enflammait et le pays peut être aussi. Et le débat politique qui risquait de prendre un virage nouveau".



"Aujourd'hui, a-t-il estimé, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer mais ils ont mis les limites de l'outrage, de la diffamation, les limites seraient une autre fois l'injure. Les limites ont été posées".



L'avocat français de féliciter la justice sénégalaise : "Donc, bravo à la justice, bravo à la démocratie et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice".