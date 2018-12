Me Wade bientôt à Dakar pour accueillir Karim Wade

Pour les besoins des préparatifs pour accueillir le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), Karim Wade, Me Abdoulaye Wade sera très bientôt à Dakar, a informé le journal Libération.



A en croire la même source, le Pape du Sopi a déjà bouclé ses valises pour ce voyage qu’il prévoit d’effectuer avant que le Conseil Constitutionnel ne publie la liste définitive des candidats pour la Présidentielle du 24 février 2019.



D’ailleurs, informe le journal, les travaux dans sa maison de Point E, s’accélèrent puisqu’il ne loge plus désormais chez son ancien homme de confiance Me Madické Niang. Cependant, la date du retour n’est pas encore annoncée.