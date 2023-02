Meeting Pastef vs BBY : Sonko mène la danse, Benno se ridiculise et tente de faire passer un 3e mandat

« Il n y a plus de soupçons pour un 3e mandat »

un meeting pour faire cautionner le 3e mandat

le véritable problème de Macky et son régime

Dr Adama Sadio, enseignant en Sciences politiques a d’abord analysé ces meetings sous l’angle de la communication politique. « Il me semble que ça été une réponse de Benno Bokk Yakaar notamment de l'APR. C'est le rapport de force. Mais c'est aussi la communication et l'image également est la meilleure des communications (…) Il fallait coûte que coûte donner un autre signal surtout pour la communication au niveau national mais surtout international parce que le meeting de Pastef a été repris par beaucoup de médias internationaux (…) Pour moi, c'était une réponse. Mais a-t-elle réussi ou pas? Je donne ma langue au chat ».Par ailleurs, l’enseignant en Sciences Po, n’a pas manqué de souligner un aspect qui lui semble important dans ce meeting de BBY. « Ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand on voit certaines personnalités, on sent nettement qu'il y a le chef de l'État Macky Sall. On sent qu'il a été fortement impliqué au meeting d'hier. Il n'est pas indifférent au meeting de Pastef pour ne pas dire qu'il a été un peu atteint psychologiquement ».Ce meeting de Benno semble confirmer la volonté du président Macky Sall de briquer un 3mandat. C’est du moins ce que pense Dr Sadio. « il n y a plus de soupçons pour un 3e mandat. C'est une réalité. Le président Macky Sall, dès sa réélection, il était dans une logique de 3e candidature. La suppression du poste de Premier ministre en 2019, entrée dans cette logique d'être candidat en 2024. Et tous les faits qui se sont succédé notamment sa promenade à Guediawaye ... »Mais au-delà de cette volonté qui est prêtée à Macky Sall, il y a aussi la réalité sociologique et politique du terrain. Pour lui, meeting d'hier participe à la "construction de la réalité politique pour avaliser, cautionner et faire semblant que la majorité des Sénégalais est d'accord avec une troisième candidature. Donc, la volonté est actée depuis longtemps. Tout ceci ce n'est que du maquillage. Il n'attend que le moment venu".Cette stratégie de réponse du berger à la bergère ne me semble pas productive pour Dr Sadio. Evoquant les événements de mars 2021 (plusieurs jours de manifestations meurtrières, de casses des biens et de pillages), il dit avoir l'impression que le chef l'État Macky Sall n'a toujours pas fait la bonne analyse.« Ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il a renforcé les forces de défenses et de sécurité en termes d'éléments et de matériels. Alors que pour moi, la cause de la colère de beaucoup de Sénégalais va au-delà de l'aspect sécuritaire ou judiciaire. C'est plutôt des questions de bonne gouvernance démocratique et économique. Il y a une certaine impunité qui fait que beaucoup de proches de Macky Sall, peu importe les accusations de détournement de derniers publics, il n'y a pas de poursuite judiciaire depuis 2012 à nos jours », souligne-t-il.Depuis quelques mois on assiste au Sénégal à une sorte de chasse aux sorcières . Des militants de l’opposition sont facilement arrêtés et jetés en prison pendant que ceux pour pouvoir vaquent à leur occupation pour les mêmes fautes commises. Ce qui met en mal la démocratie sénégalaise. « Il ne se passe pas un jour sans qu'un jeune soit arrêté et emprisonné. Ça fait mal à la démocratie sénégalaise. Beaucoup de personnes ne sont pas avec lui. Pas parce qu'il n'a pas un bilan économique, mais juste parce qu'ils ont un problème avec la liberté et la conception que le chef de l'État a aujourd'hui de la liberté. Il n'apporte pas les responsables adéquates. Et s'il continue ainsi, il y aura un mortal combat entre Macky Sall et Sonko ».Face à cette situation politique tendue, Dr Sadio estime que la solution, c’est de revoir la manière de gouverner et de faire moins de judiciarisation. Dans ce combat contre l’opposition, il faut reconnaitre que le président à l'avantage d'avoir l'appareil d'État qu'il implique dans un combat purement politique. « Autrement dit, les arrestations tous azimuts, la justice, la police et la gendarmerie. Il est temps qu'il fasse une belle analyse de la situation politique du moment. Qu'il ait moins de judiciarisation du combat politique et d'apporter un semblant de bonne gouvernance économique et démocratique. Et pourquoi pas de prendre de la hauteur et de savoir que le destin d'un pays ne peut pas être lié à celui d'un seul homme ».