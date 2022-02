Membres des familles des joueurs laissés à l'aéroport : la FSF pique une colère et exige des explications de Air Sénégal

La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion dans un communiqué, qu’elle avait pris toutes les dispositions pour convoyer les familles des joueurs de l’équipe nationale et les membres du COMEX de la FSF par vol spécial de la Compagnie Air Sénégal qui s’était engagée à cet effet en tant que Partenaire.



Mais, grande a été sa surprise ce dimanche matin de constater que sur 2 vols affrétés pour un nombre estimé de 530 places, « aucun des membres de famille des joueurs et aucun membre de la FSF n’a pu embarquer pour des raisons inconnues, ce, alors qu’ils devaient être prioritaires sur ces vols».



La FSF a déploré au plus haut point cette situation préjudiciable à l’équipe et à l’encadrement et attend de la Compagnie Air Sénégal les explications officielles sur de tels manquements.



Se réservant le droit de tirer toutes les conséquences de cette situation, la FSF présente ses excuses aux joueurs, à l’encadrement et à leurs familles ainsi qu’aux Fédéraux concernés.