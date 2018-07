Menace de Hassan Rohani : « Nous sommes prêts pour tous les scénarios. »

Le président iranien, Hassan Rohani a exprimé son mécontentement à l’égard du paquet de propositions par les pays européens à la République islamique. Ce, pour compenser les actions des Etats Unis sur l’Iran.



Dans une conversation avec la chancelière allemande Angéla Merkel et le président français Emmanuel Macron, Hassan Rohani a déclaré que le paquet de compensation était « décevant » et ne répondait pas aux exigences iraniennes.



Le ministre français des affaires étrangères avait déclaré que l’Iran devrait cesser de menacer et de ne pas respecter ses engagements à l’égard de l’accord, livre « infos-israel.news ».