Mercato - Amiens : une offre des Rangers pour Moussa Konaté

Non titularisé ce week-end lors de la rencontre d'Amiens face à Fc Nantes (1-2), l'attaquant sénégalais se rapproche de plus en plus vers la sortie. Etant donné que le mercato est encore loin d'être terminé pour Amiens.



Après avoir quasiment bouclé la venue d'un latéral droit en la personne de l'Italien Arturo Calabresi (Bologne), les dirigeants amiénois ont reçu une offre conséquente des Glasgow Rangers pour leur attaquant Moussa Konaté, rapporte le journal français "L'Equipe". À la recherche d'un remplaçant au Colombien Alfredo Morelos, le club entraîné par Steven Gerrard serait prêt à miser un peu moins de 10 millions d'euros afin d'attirer le Sénégalais (26 ans, sous contrat jusqu'en 2021).



Arrivé du FC Sion en 2017, Konaté a inscrit 20 buts en 62 matches de Ligue 1 avec Amiens. Le finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2019 est apparu deux fois cette saison mais il n'a disputé que 23 minutes de jeu.