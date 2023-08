Mercato : Mamadou Loum Ndiaye signe en Arabie saoudite

Le continent des « Lions » en Arabie saoudite s'agrandit. Après Kalidou Kouibaly (Al Hilal, Edouard Meny (Al Ahli) et Sadio Mané (AI Nassr), Mamadou Loum Ndiaye rejoint la Saudi Pro League.



De retour au FC Porto après avoir passé la saison dernière à Reading (Championship, Angleterre), le milieu sénégalais de 26 ans a été prêté par les Dragons à Al Raed (D1) jusqu'à la fin de l'exercice 2023-24.





La formation portugaise a incus une option d'achat dans son prêt au club saoudien. L'ancien joueur de l'US Ouakam et champion d'Afrique avec le Sénégal (CAN 2021) n'a plus été appelé en sélection depuis son retour de la Coupe du monde 2022 au Qatar.