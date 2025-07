Mercato : Sunderland officialise l’arrivée d’Habib Diarra

C'est officiel. Habib Diarra poursuivra sa carrière à Sunderland en Angleterre. Montant de la transaction : 35 millions d'euros.



« Le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de cinq ans au Stadium of Light après s'être mis d'accord sur ses termes et avoir passé avec succès la visite médicale », a révélé le promu en Premier League, ce mardi, dans un communiqué.



A Sunderland, Habib Diarra a signé un contrat de 5 saisons et va découvrir un projet ambitieux mené par Régis Le Bris, ancien entraineur du FC Lorient.



Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le RC Strasbourg a salué le parcours exemplaire de celui qui a disputé 102 matchs professionnels à seulement 21 ans.



Habib Diarra a marqué 10 buts et adressé 9 passes décisives en Ligue 1 (plus un but et une passe décisive en Coupe de France).



Le Sénégalais ne sera pas tellement déraciné à Sunderland, puisqu’il retrouvera un environnement très francophone avec la présence d’Enzo Le Fée, de Wilson Isidor.