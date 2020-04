Metrópoli Abierta révèle un troisième cas de coronavirus au Barça

L'Espagne est le deuxième pays le plus touché d’Europe (derrière l’Italie) depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Le football, suspendu jusqu’à nouvel ordre, y est forcément impacté, alors que de nombreux joueurs, notamment à Valence, ont été infectés par le virus. Et la direction du Barça n’est également pas épargnée.



Metrópoli Abierta nous apprend qu’un troisième cas vient d’être confirmé dans les rangs du FC Barcelone. Il s’agit du vice-président des Catalans, Jordi Cardoner. Selon les informations de Mundo Deportivo, le dirigeant du club culé récupère bien et son état ne semble pas susciter de préoccupation particulière.



Pour rappel, Ramon Canal, directeur des services médicaux au Barça, et Josep Antoni Gutiérrez, médecin en charge de l’équipe première de la section handball, ont précédemment été infectés par le COVID-19.