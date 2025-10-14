Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Mi-temps : Sadio Mané offre l'avantage au Sénégal face à la Mauritanie (1-0)



Mi-temps : Sadio Mané offre l’avantage au Sénégal face à la Mauritanie (1-0)
Sadio Mané a encore fait parler son talent face à la Mauritanie. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période (45+1) pour voir l’attaquant des « Lions » débloquer la situation d’un superbe coup franc, offrant ainsi l’avantage au Sénégal.
 
À la pause, le Sénégal mène 1-0 devant les Mourabitounes au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.
 
À noter que Sadio Mané a été ovationné à la 10e minute du match, une initiative du Comité des supporters du 12e Gaïndé destinée à honorer son parcours exceptionnel et son engagement sans faille sous le maillot national.
 
Moussa Ndongo

Mardi 14 Octobre 2025 - 21:54



