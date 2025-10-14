Mi-temps : Sadio Mané offre l’avantage au Sénégal face à la Mauritanie (1-0)

Sadio Mané a encore fait parler son talent face à la Mauritanie. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période (45+1) pour voir l’attaquant des « Lions » débloquer la situation d’un superbe coup franc, offrant ainsi l’avantage au Sénégal.
À la pause, le Sénégal mène 1-0 devant les Mourabitounes au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.
À noter que Sadio Mané a été ovationné à la 10e minute du match, une initiative du Comité des supporters du 12e Gaïndé destinée à honorer son parcours exceptionnel et son engagement sans faille sous le maillot national.
