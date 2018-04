Migrants africains en Israël: la volte-face de Benyamin Netanyahu

C'était déjà sous le feu des critiques de l'aile la plus à droite de son gouvernement - y compris de membres de son propre parti - que Benyamin Netanyahu avait décidé hier soir de suspendre cet accord, à peine plus de six heures après l'avoir annoncé. Et c'est encore sous la pression de ces mêmes partenaires de coalition qu'il a décidé d'annuler entièrement ce compromis négocié avec le HCR. Ce mardi matin, le ministre de l'Education, chef du parti nationaliste religieux Le Foyer Juif, réclamait l'abandon total de ce projet.



Après une rencontre avec les représentants des résidents du Sud de Tel Avis opposés à la présence des Erythréens et Soudanais dans leurs quartiers, le Premier ministre a finalement cédé totalement à ces revendications. Lui qui est mis en cause dans plusieurs affaires de corruption et qui risque une mise en examen est affaibli politiquement. Il ne peut se permettre de froisser une partie de son électorat.