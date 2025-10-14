Migration irrégulière au Sénégal : NSFC-Iyane et l’Université Internationale de Casablanca (Maroc) signent un partenariat pour stopper le fléau

L’Académie Noyau Sportif Football Club Iyane (NSFC-Iyane), structure sportive dirigée par l’encadreur Ibrahima Iyane Thiam, a récemment signé une convention de partenariat avec l’Université Internationale de Casablanca, au Maroc.



Ce partenariat a pour objectif d’offrir aux jeunes bacheliers sénégalais l’opportunité de poursuivre leurs études supérieures au Maroc. Ils pourront intégrer l’un des dix (10) pôles de formation proposés, notamment : le management du sport, le management en hôtellerie internationale, les relations internationales des affaires, le droit, l’École privée d’architecture de Casablanca, l’École d’ingénierie, la Faculté privée de pharmacie, la Business School, entre autres.



Ces formations seront rendues accessibles grâce à un package dédié et inclusif, conçu comme un pont entre les talents africains et l’avenir qu’ils méritent. Ce package couvrira, entre autres, les frais de voyage, l’assurance, l’hébergement, ainsi que d’autres services essentiels à une bonne intégration.



Pour Ibrahima Iyane Thiam, cette initiative constitue une alternative concrète à l’immigration irrégulière, en offrant aux jeunes notamment aux sportifs, mais aussi à l’ensemble des talents africains de réelles perspectives éducatives et professionnelles. Il précise à cet égard que deux jeunes joueurs du NSFC-Iyane, en l’occurrence Mamadou Ndour et Alpha Thiam, rejoindront prochainement l’Université Internationale de Casablanca afin de poursuivre leurs études tout en continuant leur pratique sportive.



À noter que les fonds générés dans le cadre de ce projet contribueront également à la finalisation des travaux du mausolée de Mame Massamba Thiam, petit-fils du Sceau des Prophètes Mouhamed (PSL), situé à Mbacké Djiolof.