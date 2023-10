Migration irrégulière, cherté de la vie: Mimi Touré s’indigne de « l’indifférence totale de Macky et de Amadou Bâ »

Dans un contexte marqué par des « moments de souffrances intenses » pour l’écrasante majorité de nos concitoyens, Aminata Touré dite Mimi a accusé « le président Macky Sall et son candidat maquillé, son Premier ministre Amadou Bâ de manquer totalement de compassion à l’égard de nos jeunes qui risquent leur vie et trop souvent meurent en prenant les pirogues de désespoir ».



L’ancienne Pm de Macky Sall a constaté pour le dénoncer qu’ « il n’y a ni conseil présidentiel pour essayer d’endiguer le problème encore moins de conseil interministériel pour offrir des alternatives pour les jeunes qui ne supportent plus de voir leur parents souffrir alors qu’ils ont atteint l’âge de les soulager ».



Face à la presse ce dimanche pour donner son avis sur les questions d’actualité, Mimi s'est insurgée « de l’indifférence totale de Macky Sall et de Amadou Bâ face au coût de la vie insoutenable. Et là encore rien. Les Sénégalais sont laissés à leur triste sort. C’est la conjoncture internationale, dit le gouvernement. On ne peut rien faire », a déploré la candidate à la présidentielle de 2024 qui vient fraichement de sa tournée dans la région de Tambacounda (est).



Lors de sa visite dans cette partie est du pays, Mimi Touré dit avoir rencontré des « prisonniers politiques » qui sont «à la merci du procureur ».