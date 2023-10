Mimi Touré : « Macky Sall et son Pm Amadou Bâ sont en pleine campagne électorale»

« Le directeur de campagne de Amadou Bâ, en l'occurrence le Président Macky Sall prend la route pour désespérément essayer de booster son candidat qui fréquente plus la Une des journaux que le Sénégal des profondeurs. Tout le monde sait que le président Macky Sall et son Premier ministre Amadou Bâ sont en pleine campagne électorale avec les moyens de l’Etat alors que les Sénégalais souffrent et que le woyofal de la Senelec est devenue le « disseul, lourd (en wolof) » », a-t-elle déclaré lors de sa conférence de presse de ce dimanche.



Dans la même lancée, Mme Touré a déploré les voyages multiples du Président Macky Sall à quelques mois de la présidentielle 2024. « A quatre mois de son départ à la tête de l’Etat, le Président Macky Sall devrait avoir pitié de nos deniers publics dépensés en kérosène ou autres charges lourdes liées à ses déplacement. Il devrait plutôt se consacrer à chercher à soulager un tant soit peu les problèmes de nos concitoyens », a-t-elle soutenu.



Quant à Amadou Bâ, son Pm et candidat « maquillé », Mimi n’a pas hésité à lui rappeler son travail. « A défaut de trouver des solutions au mal vivre des Sénégalais, devrait économiser toutes ces dépenses et utiliser cet argent par exemple en denrées alimentaires pour les nombreux Sénégalais qui peinent à trouver à manger », lui a t-elle suggéré.



La candidate à la présidentielle de 2024 a invité les syndicats qui se sont toujours mobilisés contre les chertés de la vie à se mettre résolument au côté des Sénégalais qui souffrent quotidiennement face au spiral incontrôlable des prix.



Par ailleurs, elle a dénoncé, entre autres le fait qu’aucune activité du F24 (plateforme es forces vives contre le 3eme mandat) n’a été autorisée depuis son rassemblement historique et « le harcèlement que subissent les candidats de l’opposition en tournée dans l’intérieur du pays ». « Pendant ce temps Amadou Bâ, candidat d’une partie de l’Apr et d’une partie de Benno Bokk Yakaar, lui il peut faire ce que l’on bon lui faire. C’est le régime du je fais ce que je veux et alors ? Arrogance et népotisme d’Etat. Ce n’est rien de moins », a-t-il conclu.