Mimi Touré défend Sonko pour la première fois et appelle à mettre fin à cet "acharnement" contre lui

Incroyable mais vrai! Aminata Touré, l'ex-député de la mouvance présidentielle a défendu l'opposant Ousmane Sonko. Dans un post sur sa page facebook, elle a demandé à mettre fin à cet "acharnement" contre lui avant d'appeler au "respect de l'État de droit et de la liberté de circulation".



"Il faut que cet acharnement contre l’opposition cesse! Au nom de quoi Ousmane SONKO est interdit d’aller tenir sa conférence de presse alors qu’au même moment Mambaye Niang du camp présidentiel tient une conférence de presse? ", s'est interrogée Mimi.



"Le Sénégal est quand même un Etat de droit et la liberté de circulation est un principe démocratique de base! De nombreuses générations se sont battus pour l’avènement d’une démocratie forte et tous les démocrates de notre pays doivent se rassembler sans délai pour mettre fin à ces dérives d’un autre âge" a-t-elle ajouté.



Pourtant, Aminata Touré qui ne fait plus partie de la mouvance présidentielle, était très critique à l'égard du principal opposant à Macky Sall durant la campagne électorale des législatives.