Mimi Touré sur le refus d’appliquer la décision du juge Sabassy Faye: « la Dge n’a pas à se mêler du jeu de politique»

« La décision du juge Sabassy Faye ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko dans le fichier électoral est jetée à la poubelle par la Dge (délégation générale des élections) ». C’est en substance ce qu’a déclaré l’ancien Premier ministre et candidate à la présidentielle du 25 février 2024 lors de son face à face avec la presse ce dimanche, 22 octobre 2023. Aminata Touré, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est d’avis que la Dge n’a pas à se mêler du jeu politique, elle doit immédiatement appliquer la décision de justice.



« L’attitude du président Macky Sall et son candidat par procuration Amadou Bâ de fouler au pied un principe fondamental de la justice, c’est-à-dire l’application obligatoire des décisions de justice. On est actuellement en plein déni de droit. Quand la décision du juge Sabassy Faye ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko dans le fichier électoral est jetée à la poubelle par la Dge (délégation générale des élections) », a fait savoir Mimi Touré.



Mimi Touré a rappelé qu’en France, après l’interdiction de la marche en soutien du peuple palestinien, les services administratifs se sont pliés à la décision de justice qui a déclaré l’interdiction de manifester non conforme à la loi. « C’est comme ça que fonctionne un système qui tout au moins se dit démocratique », a-t-elle avancé.



Pour la candidate déclarée à la présidentielle prochaine, « la Dge ne doit pas philosopher sur le processus judiciaire dont elle attendrait l’épuisement pour statuer ». Mme Touré de se questionner: « Statuer Quand ? Vous allez statuer après l’élection ».



La présidente du mouvement Mimi 2024 a tenu à rappeler que : « la décision du juge Faye est immédiatement applicable à la direction générale des élections et elle doit remettre immédiatement les fiches de parrainage au représentant de Ousmane Sonko ».



Mieux, Mimi Touré de souligner que : « La Dge n’a pas à se mêler du jeu de politique. Elle doit appliquer la loi point final ».



Cependant, elle a demandé à toute l’administration d’adopter une posture républicaine « face à ce gouvernement qui n’a plus 4 mois à vivre ».



Nomination de Sidiki Kaba au poste de ministre de l’Intérieur



Entre autres sujets évoqués par Mimi Tour, la nomination de Sidiki Kaba, ancien ministre des Forces armées, au poste de ministre de l’Intérieur.



« Je considère la nomination du politique Sidiki Kaba comme suspecte. Et j’appelle l’opposition redoutable à redoubler de vigilance et à s’unir pour assurer des élections inclusives et transparents », a-t-elle lancé.