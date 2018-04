Momar Ndiongue : «Macky Sall risque de créer la jonction entre les forces sociales et politiques»

Momar Ndiongue appelle le Président Macky Sall à apaiser le front social, mais aussi politique au risque de créer une jonction entre ses opposants et les syndicalistes. C’est ce qu’a fait savoir Momar Ndiongue, qui s’exprimait sur la question.



L’analyste qui était l’invité de Sud FM martèle que «Macky Sall risque de faire le lit d’une jonction entre les forces politiques et les forces citoyennes ou indépendantes ou de la société civile avec son projet de parrainage. C’est tout le risque qu’il court».



Mais, relève-t-il, le chef de l’Etat en est conscient puisque c’est ce qui a motivé les nombreuses signatures avec les syndicalistes aussi bien dans l’éducation, dans l’enseignement supérieur que dans le secteur de la santé. Car, indique-t-il, «il risquait de favoriser une jonction entre les forces sociales et les forces politiques».



N’empêche, relève-t-il, «il lui reste, après avoir déminé au plan social, il va falloir qu’il démine au point de vue politique et la meilleure façon d’y parvenir, soutient-il, c’est de restaurer la confiance entre les acteurs. Et ceci commencera nécessairement par la nomination d’une nouvelle personnalité à qui il sera confié l’organisation des élections, d’autant plus que l’opposition n’a plus confiance en Aly Ngouille Ndiaye.