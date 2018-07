Mondial 2018 : "Sadio Mané a donné le meilleur de lui-même", Aliou Cissé

Les détracteurs de l'attaquant sénégalais, Sadio Mané ne devront pas compter sur Aliou Cissé.Pour le sélectionneur national, Sadio "est au même titre que ses coéquipiers, et il a donné le meilleur de lui-même. Il s’est rendu au service du collectif, et c’est ce que je demande à chaque joueur de la Tanière. Ce qui est important pour lui comme pour moi, c’est que l’équipe aille de l’avant et obtienne de bons résultats".



Aliou Cissé de préciser que : "les performances individuelles de chacun peuvent fluctuer en fonction de nombreux paramètres. Il n’a échappé à personne qu’il a joué cette année un nombre de matches conséquents. Il sort d’une finale de ligue des Champions. Cela témoigne d’un temps de jeu au dessus de la moyenne", a assuré le coach des "Lions".



Selon lui, l'attaquant des Reds a été "une menace redoutable pour nos adversaires". Si l'on en croit au technicien sénégalais, les adversaires du Sénégal à la Coupe du monde ont dû déployer des dispositifs pour tenter de neutraliser l'international sénégalais. Cela a ainsi permis à d’autres joueurs de mieux s’exprimer, a souligné Aliou Cissé. "C’est ça aussi un grand joueur. Être capable d’attirer l’attention dans l’intérêt du collectif", a-t-il confié.