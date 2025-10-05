Mondial 2026 : Pape Thiaw exhorte à la concentration et assure que « rien n’est encore joué »

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a réaffirmé que la qualification pour la Coupe du monde 2026 est loin d'être acquise, malgré la position de leader des "Lions" de la Téranga dans le Groupe B des éliminatoires.



S’adressant aux journalistes sénégalais, le technicien a tenu à tempérer l’enthousiasme général, insistant sur la nécessité de maintenir la concentration. « Nous sommes une équipe respectée et respectable. J’en suis très fier. Mais je le répète, rien n’est encore joué. Alors, restons concentrés sur l’objectif ultime qui est la qualification », a déclaré Thiaw.



Cette mise en garde intervient après une phase de qualification encourageante pour le Sénégal. Suite à leur victoire renversante (3-2) contre la République démocratique du Congo à Kinshasa le 9 septembre dernier, les Lions ont pris la tête du Groupe B avec 18 points, devançant l'équipe congolaise de deux unités.



Cependant, le sélectionneur s'est élevé contre l'idée, souvent véhiculée par les médias et les consultants, que le ticket pour le Mondial 2026 (organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique) serait déjà validé. « Mon staff et moi sommes animés par l’envie de gagner le maximum de matchs possibles. Le Sénégal a un standing en Afrique et au niveau mondial à défendre », a-t-il soutenu, affirmant que ses joueurs sont conscients de leur mission.



L'équipe nationale est désormais tournée vers ses deux dernières rencontres décisives prévues pour le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud et le 14 octobre à Dakar, contre la Mauritanie.



Interrogé sur le choix de faire de Juba le lieu de rassemblement pour la préparation de ces deux journées, Pape Thiaw a expliqué qu'il s'agissait d'une stratégie visant à optimiser les conditions de l'équipe. « Le Sud Soudan se trouve à l’Est de l’Afrique. Les joueurs peuvent rejoindre Juba. Nous aurons le temps de nous acclimater et de nous adapter par rapport à tous les aspects liés à l’environnement », a-t-il précisé.



Vainqueur du CHAN en 2023 avec les Lions locaux, le technicien a conclu sur sa philosophie de jeu. « J’ai toujours refusé de jouer un match avant l’heure. Step by Step. Pour l’instant, nous allons affronter le Soudan du Sud que nous respectons au même titre que toutes les autres équipes de notre groupe. » Il a assuré que « rien ne sera laissé au hasard » dans cette quête du précieux sésame pour la prochaine Coupe du monde.



L'équipe nationale sénégalaise est donc attendue pour confirmer sa domination lors de ces deux dernières « finales » pour sceller sa qualification.