Mondial 2026 : les 9 pays africains qualifiés et les 4 barragistes sont connus

Les rideaux sont tombés ce mardi 14 octobre 2025 sur les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique. Les neuf pays directement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026 que coorganisent les États-Unis, le Canada et le Mexique sont désormais connus.



Après le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie, cinq autres pays se sont qualifiés lors de la 10e et dernière journée des éliminatoires. Il s’agit du Ghana, du Cap-Vert, de l’Afrique du Sud, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.



Outre les neuf pays qualifiés, on connait aussi les quatre meilleurs deuxièmes des neuf poules qui vont jouer les matchs barrages de la zone Afrique. Il s’agit du Gabon, de la RDC, du Cameroun et du Nigeria.



Ces quatre pays vont s’affronter en novembre prochain dans un tournoi prévu du 10 au 18 novembre 2025. Le vainqueur de ces barrages de la zone Afrique participera à un tournoi de barrages de la FIFA qui comptera une équipe de chacune des six confédérations à l’exception de l’UEFA, ainsi qu’une équipe supplémentaire issue de la confédération hôte du Mondial (Concacaf).



Et enfin, le vainqueur de ces barrages FIFA se joindra aux pays qualifiés pour le Mondial 2026. Si le barragiste africain arrive à remporter ce tournoi, le continent aura 10 représentants à la Coupe du monde 2026.



Voici les 9 pays africains qualifiés au Mondial 2026



AFRIQUE DU SUD

ALGÉRIE

CAP-VERT

CÔTE D'IVOIRE

ÉGYPTE

GHANA

MAROC

TUNISIE

SÉNÉGAL



