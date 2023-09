Mondial Basket: le Canada élimine l'Espagne, championne du monde en titre

L'expérience de l'Espagne n'aura donc pas suffi face à la jeunesse et la fougue canadienne. Longtemps héroïques, tenaces, les Espagnols se sont inclinés dimanche soir à Djakarta (Indonésie), dans ce qui restera probablement un des plus beaux matches de la compétition (88-85).



Avant même les quarts de finale, le tenant du titre est ainsi éliminé du Mondial, et verra son successeur soulever le trophée dimanche prochain à Manille (Philippines).