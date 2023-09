Mondial U17 : 29 « Lionceaux » en stage de préparation ce lundi

En vue de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, prévue en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal des U17, Serigne Saliou Dia, a convié 29 joueurs pour un stage de préparation.



Les « Lionceaux » seront en regroupement au centre technique Jules François Bocande de Toubab Dialaw. La bande à Amara Diouf effectuera un stage de six jours qui débutera ce lundi et qui prendra fin le samedi 23 septembre.



Logé dans le groupe D à l’issue du tirage au sort qui a été effectué vendredi, le Sénégal affrontera en phase de poules le Japon, la Pologne et l’Argentine.