Mondial U20 au Chili : le Maroc sacré champion du monde après sa victoire sur l’Argentine (2-0)

Le Maroc est sacré champion du monde U20 après sa victoire (2-0) face à l’Argentine en finale. Les « Lionceaux » de l’Atlas ont décroché ce sacre historique grâce à un doublé de Yassir Zebri (12e, 29e).



Avec ce triomphe, le Maroc entre dans l’histoire en devenant la deuxième nation africaine à remporter la Coupe du monde U20, après le Ghana en 2009.

