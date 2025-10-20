Réseau social
Mondial U20 au Chili : le Maroc sacré champion du monde après sa victoire sur l’Argentine (2-0)



Le Maroc est sacré champion du monde U20 après sa victoire (2-0) face à l’Argentine en finale. Les « Lionceaux » de l’Atlas ont décroché ce sacre historique grâce à un doublé de Yassir Zebri (12e, 29e).
 
Avec ce triomphe, le Maroc entre dans l’histoire en devenant la deuxième nation africaine à remporter la Coupe du monde U20, après le Ghana en 2009.
 
Moussa Ndongo

Lundi 20 Octobre 2025 - 03:26


