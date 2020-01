Montpellier: Andy Delort allume Neymar et Paredes avant le match contre le PSG

Le PSG (1er) et Montpellier (4e) se retrouvent ce samedi à 17h30 au Parc des Princes après un match aller (7 décembre) qui a laissé des traces. L’attaquant héraultais, Andy Delort, avait à la suite de cette rencontre allumé notamment Neymar pour son attitude insolente. L’international algérien en a rajouté une couche au micro du Parisien.



Il a réitéré ses propos. « Neymar n’a pas besoin de chambrer ses adversaires. Au match aller, je lui ai reproché son attitude un peu hautaine, il me tenait à cœur de le lui dire en face », a-t-il déclaré avant de pointer du doigt un autre parisien, Leandro Paredes. Andy Delort n’a pas du tout aimé le comportement de l’Argentin. « Le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar… » Le match retour est lancé et Andy Delort n’a « peur de personne ».



Foot Mercato