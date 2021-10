Mort d’Émiliano Sala: l’organisateur du vol reconnu coupable

Cet intermédiaire était jugé devant un tribunal de Cardiff pour négligence susceptible d'avoir mis en danger l'avion dans lequel se trouvait le footballeur argentin Emiliano Sala et le pilote David Ibbotson, tous deux morts dans le crash de cet appareil survenu le 21 janvier 2019. David Henderson, 67 ans, a été reconnu coupable jeudi. Sa peine sera connue le 12 novembre, selon la presse britannique.



L'homme d'affaires devait initialement piloter l'appareil, qui s'est abîmé dans la Manche, alors qu'il devait transporter Emiliano Sala vers Cardiff, dans le cadre d'un transfert en provenance du FC Nantes. Mais occupé, David Henderson avait fait en sorte que David Ibbotson prenne sa place. Ce dernier n'avait pas de licence de pilote commercial, sa qualification pour ce type d'appareil avait expiré et il n'était pas compétent pour voler de nuit.



Une erreur du pilote

Dans son rapport définitif publié en mars 2020, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a estimé que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manœuvre effectuée à une vitesse trop élevée, "probablement" destinée à éviter le mauvais temps.



Le corps d'Emiliano Sala, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil plus de deux semaines après l'accident. Sa dépouille avait été rapatriée en février 2019 en Argentine.