Mort d'Evgueni Prigojine : le groupe Wagner confirme le décès de son chef

Le QG du groupe Wagner à Saint-Pétersbourg a été éclairé d'une croix ce mercredi, après l'annonce de son patron Evgueni Prigojine.



"Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine se trouvaient à bord de l'avion qui s'est écrasé", confirme l'agence de presse russe TASS. Selon L'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, le vol se déroulait "en vertu d'un permis d'espace aérien dûment délivré".



QUELLES CAUSES DU CRASH ?

"Sur une image, on a un panache de fumée qui vient de l'extérieur avec deux couleurs. Une couleur blanche, qui correspond à la propulsion d'un missile, et un panache gris qui correspond à l'explosion. C'est exactement le même type d'image que des explosions par des missiles anti-aériens. J'ai vraiment l'impression que ça a été tiré de l'extérieur. Et ensuite, selon leurs témoignages, des gens au sol ont entendu des missiles", détaille sur LCI Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique Air et Cosmos. "La structure de l'avion a été détériorée. C'est une collision aérienne, c'est un missile. Une explosion venant de l'intérieur, une bombe par exemple, n'aurait pas laissé une deuxième traînée", ajoute l'expert.