Mort de 27 jeunes dans un chavirement de pirogue à Saint-Louis : Aminata Touré souligne les défis liés à la migration irrégulière

Aminata Touré, ancienne ministre et opposante a réagi au chavirement tragique d'une pirogue au large de Saint-Louis, exprimant sa consternation face au bilan provisoire de 48 victimes, dont 27 survivants et 21 blessés. Elle a qualifié la migration irrégulière, privilégiée par de nombreux jeunes Sénégalais, de « terrible ». La politique a souligné le caractère complexe de la question, pointant du doigt l'échec des politiques de jeunesse actuelles.



« C'est terrible et cela sonne comme un désaveux aux élites, pas seulement du Sénégal mais africaines. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on parlait d'une pirogue qui comportait plus de 300 passagers. Où est le reste ? Et ça consacre l'échec patent des politiques de jeunesse. Quand votre jeunesse préfère risquer sa vie dans les eaux de l'océan, c'est parce que sur place, il ne ils ne voient plus d'espoir. Et ça va être aussi une des priorités centrales à mon avis du prochain gouvernement, c'est une question complexe. Il faut aussi le dire parce que, au fond, cette jeunesse vit les conséquences d'une absence de vision de développement », a-t-elle déploré.



Cette dernière a critiqué la priorité accordée par le président Macky Sall aux infrastructures par rapport aux besoins sociaux et à la jeunesse. Ainsi, elle a appelé à tirer les leçons de cette expérience pour équilibrer les investissements sociaux et les infrastructures. « Quand vous avez un taux de croissance démographique de 2,9 à 3 %, déjà, si vous faites une croissance de 5%, ça veut dire qu' en réalité, vous ne faites qu'une croissance de 2%. Par exemple, vous avez à peu près 200000 élèves qui viennent sur le marché de l'éducation chaque année, donc ça veut dire qu'il vous faut un nombre de classes qui correspond à ces 200000 élèves qui viennent. Donc ça c'est également des des dynamiques globales. Mais Cette jeunesse, encore une fois, on l'a pas placé véritablement au centre des préoccupations et je crois que ça a été le grand problème du président Macky Sall. »



Elle a préconisé une identification claire des secteurs porteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche et le tourisme, tout en soulignant la nécessité de moderniser ces domaines pour créer des emplois durables. « Comment créer des emplois ? C'est ça la grande question que le prochain gouvernement va se poser, sinon les mêmes problèmes, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais pour le faire, ce qu'il faut c’est clairement identifier les secteurs porteurs de notre, économie. On les connaît, c'est l'agriculture c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est le tourisme. Mais si vous voulez développer de l'emploi dans ce secteur là vous êtes obligé de les moderniser. »



Comme illustration, celle-ci a donné l’exemple de l’élevage. « Vous allez dans le Fouta, quand il pleut, les vaches sont pleines, mais pour le lait il n’y a pas de stock, il n'y a pas de transformation. On importe pour 14 milliards de produits laitiers pendant qu'on verse le lait. On ne sait pas faire du fromage, du beurre. Tout nous vient de l’extérieur. C'est la question du développement des différentes chaînes de valeur, mais en amont, il faut faire de la formation. Ça suppose aussi qu'on réforme notre éducation. On a une éducation généraliste telle qu'on a hérité de voilà des anciens colons. Mais également, c'est pas seulement une question économique qui fait qui fait que nos nos jeunes prennent la main. Il y a aussi le désespoir », a déclaré Aminata Touré sur les ondes de la Sud Fm dans l’émission Objection.