Mort de 4 talibés à Louga : le maître coranique condamné à trois mois de prison avec sursis

Le tribunal de grande instance de Louga a condamné, mercredi soir, un maître coranique à trois mois de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d’autrui suite au décès de quatre de ses talibés dans un daara-internat situé à Thiénéba Kadior.



Initialement poursuivi pour homicide volontaire, ouverture d’un internat sans autorisation et mise en danger de la vie d’autrui, le prévenu n’a été reconnu coupable que de cette dernière infraction. Le juge a également ordonné la fermeture immédiate du daara-internat et le retour de tous les talibés dans leurs familles respectives, renseigne l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le maitre coranique, âgé d’un peu plus de quarante ans, s’est présenté sans avocat, vêtu d’un grand boubou gris clair. Devant le juge, il a évoqué la consommation présumée de graines de cacia occidentalis, connues localement sous le nom de “bantamarré”, comme cause probable du décès des enfants.



Il a affirmé que l’un des talibés aurait été vu en train d’en consommer avant de tomber malade.



Le substitut du procureur a pointé la responsabilité légale du maître coranique, rappelant que l’internat accueillait 14 talibés sans aucune autorisation administrative ni preuve de compétence requise. Il a dénoncé une “négligence manifeste”.



Le mis en cause, pour sa part, a plaidé la bonne foi, expliquant être attentif au bien-être de ses élèves, au point, dit-il, de se réveiller la nuit pour s’assurer qu’ils dorment bien. Il a également déclaré avoir envisagé l’installation de caméras de surveillance dans l’établissement avant que le drame ne survienne.



Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d’autrui.