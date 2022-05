Mort du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, président des Émirats arabes unis

Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane est mort à l’âge de 74 ans, ont annoncé ce vendredi 13 mai les autorités du pays. ​“Le ministère des Affaires présidentielles présente ses condoléances au peuple des Émirats arabes unis, à la nation arabe et islamique et au monde pour le décès de Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis”, indiquent-elles dans un communiqué.



Le gouvernement a décrété “un deuil officiel et les drapeaux mis en berne” pour une durée de 40 jours, a indiqué l’agence de presse officielle WAM. Le chef de l’État, arrivé au pouvoir en 2004, s’était fait rare en public depuis un AVC en janvier 2014. Il avait accompagné ces deux dernières décennies l’ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale.



Mais depuis son AVC, son célèbre demi-frère, Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi surnommé “MBZ”, conduit les affaires du pays et reste considéré comme le dirigeant de facto de la monarchie pétrolière à l’influence grandissante.

Après l’établissement en 1971 de la fédération, qui comprend Abou Dhabi et Dubaï, cheikh Khalifa a été désigné vice-Premier ministre du nouvel État. Il a présidé ensuite le Conseil supérieur du pétrole, organisme doté de larges pouvoirs dans le domaine énergétique.